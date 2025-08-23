قطر.. ضوابط وشروط استقدام العائلات للإقامة أو الزيارة

تضع وزارة الداخلية مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة باستقدام عائلات المقيمين لأغراض الإقامة أو الزيارة، وذلك من خلال التقديم على تطبيق مطراش 2، وذلك عبر مجموعة من الشروط العامة للقطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص لاستقدام عائلات المقيمين.

الشروط العامــة:

-ألا يزيد سن الابن عن 25 سنه

-أن تكون الابنة غير متزوجة

-أن يكون الأبناء في سن التعليم الإلزامي (18-6) سنة، مقيدين في التعليم (داخل الدولة أو خارجها)

-أن يكون لدى الوافد تأمين صحي يغطي مدة إقامته في الدولة يسري من تاريخ دخوله البلاد

القطاع الحكومي وشبه الحكومي:

أن يكون لدى الموظف سكن عائلي مخصص من جهة عمله، أو راتب لا يقل عن (10) آلاف ريال، موثق بعقد العمل

القطاع الخاص:

-أن تكون مهنة الموظف من المهن الفنية والتخصصية (غير العمالية)، وموثقة بعقد العمل

-ألا يقل راتب الموظف عن 10 آلاف ريال أو 6 آلاف مع سكن عائلي من جهة عمله موثق بعقد العمل

شروط استقدام عائلات المقيمين للزيارة:

أن تكون مهنة المستقدم من المهن غير العمالية

-ألا يقل راتب المستقدم عن (5000) ريال

-أن يكون لدى المستقدم سكن عائلي موثق لدى الجهات المختصة

-أن يكون الزائر من ذوي صلات القرابة المسموح بها للمستقدم

-أن يكون لدى الزائر تأمين صحي يغطي مدة زيارته في دولة قطر

ويتم تقديم الطلبات عن طريق تطبيق مطراش 2 وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى نافذة سمات الدخول

2- الضغط على إصدار السمات

3- اختيار طلب زيارة عائلية وتحديد زيارة شخصية

4- الضغط على طلب جديد

5- الموافقة على الشروط و الأحكام والضغط على التالي

6- تعبئة البيانات المطلوبة

7- التأكد من صحة البيانات والموافقة على الشروط

8- إرفاق المستندات المطلوبة

9- التأكيد والاستمرار

الشرق القطرية