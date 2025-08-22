«من ساعة ما رجله اتكسرت».. كواليس عودة شيرين عبدالوهاب لحسام حبيب من جديد

كشف مصدر مقرب من المطرب حسام حبيب، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن عودته إلى الفنانة شيرين عبدالوهاب جاءت عقب تعرضه لكسر في قدمه خلال حفله الأخير بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن العلاقة بينهما، عقب الانفصال الأخير، كانت يسودها الود والاحترام المتبادل.

وكان طالب المستشار القانوني ياسر قنطوش، المتحدث الرسمي باسم الفنانة شيرين عبدالوهاب ومحاميها الخاص، وزير الثقافة، بسرعة التدخل لمتابعة حالة الفنانة.

ودعا قنطوش في بيانه إلى مخاطبة وزارة الصحة لانتداب لجنة طبية متخصصة لمتابعة حالتها الصحية والنفسية، وإبعادها عن الأشخاص الذين يسعون إلى تدميرها بحسب وصفه، مؤكدًا أن شيرين تمثل «جوهرة فنية» يجب الحفاظ عليها.

وأكد قنطوش أنه طالما نصح شيرين بالسفر والابتعاد عن هذا الشخص حفاظًا على صحتها، لكنها لم تنفذ ذلك، مشيرًا إلى أنه رغم نجاحه في العديد من القضايا لصالحها، فإن الوضع الحالي بات يفوق اختصاصه كمحامٍ.

واختتم قنطوش بيانه قائلًا:«اللهم بلغت، اللهم فاشهد، انتهى دوري كمستشار قانوني لها، وأتمنى لها التوفيق والنجاح فيما هو قادم».

