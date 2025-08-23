«وكر للتسول».. ماذا وجدت «الداخلية» داخل «الثقب الأسود» بالجيزة؟ – صورة

كشفت وزارة الداخلية المصرية غموض ما يتردد عن وجود ما يسمي «الثقب الأسود»، وهو فتحة أسفل أحد الكباري بالجيزة، حيث تبين من التحريات أنها «وكر» لاستغلال الأطفال في التسول.

وقالت الداخلية في بيان صباح اليوم الجمعة: «في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن وجود فتحة أسفل أحد الكبارى يتردد عليها أطفال ونساء وشباب واتخاذها وكرًا لاستغلال الأطفال في أعمال التسول.. بالفحص أمكن تحديد المكان المشار إليه بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وأمكن ضبط 20 شخصا، (لـ7 منهم معلومات جنائية)، من ضمنهم 8 سيدات و5 أطفال، وبحوزة 9 أشخاص منهم 9 قطع أسلحة بيضاء لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بالمنطقة المحيطة بمكان ضبطهم».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإغلاق الفتحة المشار إليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع الأطفال إحدى دُور الرعاية.

المصري اليوم