القبض على متهم بسرقة حقيبة شخص أثناء سيره بأحد شوارع القاهرة

في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد دراجة نارية بسرقة حقيبة من أحد الأشخاص بالقاهرة ولاذ بالفرار، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مرتكب الواقعة.

وبالفحص، تبين أنه ورد بلاغ إلى قسم شرطة مدينة نصر أول من موظف مقيم بمحافظة القليوبية، أفاد بتضرره من قيام قائد دراجة نارية بسرقة حقيبة يده التي تحتوي على مبلغ مالي، باستخدام أسلوب الخطف أثناء سيره بدائرة القسم، ثم فرّ هاربًا.وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزته المبلغ المالي المُشار إليه والدراجة النارية المستخدمة في الواقعة دون لوحات.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة كما هو موضح.تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

المصري اليوم