مدير عام قوات الشرطة ووالي ولاية الخرطوم ومدير شرطة الولاية يقفون على ضبطيات المباحث الفيدرالية بشرق النيل

وقف الفريق أول شرطة حقوقي / أمير عبد المنعم فضل مدير عام قوات الشرطة والأستاذ / أحمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم والفريق شرطة حقوقي د/ سراج الدين منصور خالد مدير شرطة الولاية وقادة العمل الشرطي على الإنجاز الذي حققته شعبة العمليات الفدرالية شرق النيل بضبطها لشبكة إجرامية تخصصت في تزييف العملات و تزوير المستندات الرسمية في إطار خطة مكافحة الجريمة التي نفذتها الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية .

وأكد مدير عام قوات الشرطة الدعم الكامل للخطط الأمنية التي تنفذها الإدارة العامة للمباحث تسهم في تعزيز الأمن والطمأنينة للمواطنين مبيناً أن الضبطية تمثل رسالة لتأمين المجتمع ضد كافة المهددات ووجود أجهزه تعمل على إسترداد حقوق المواطنين وتأمينهم في مقر سكنهم وعملهم مشيراً إلى أهمية العمل البحثي والمعلوماتي في كشف الأنشطة الإجرامية التي تستهدف المواطنين وأن عودتهم إلى منازلهم تسهم في كشف ومنع الجريمة.

والي ولاية الخرطوم أشاد بجهود شرطة المباحث الفيدرالية في كشف الشبكة الإجرامية وأنشطتها التي تعمل على تخريب الإقتصاد الوطني مشيراً إلى أن المباحث تمثل خط الدفاع الأول بالتعامل مع المعلومات حتى مراحل الضبط والقبض وأنها رسالة قوية بأن القوات ساهرة على أمن المواطن في حله وترحاله مشيداً بجهود لجنة شئون أمن محلية شرق النيل في تأمين المحلية موجهاً بتعزيز ضبط المعابر الولائية مشيراً إلى تجميع المنهوبات في أماكن معروفة للمواطنين للتعرف على مسروقاتهم .

فيما أوضح اللواء شرطة /سر الختم موسى حمزة مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة إلى توافر معلومات عن أنشطة لشبكة إجرامية تنشط في تزييف العملات الأجنبية والوطنية وتزوير المستندات ومن خلال عمليات التقصي تم القبض علي المتهمين وضبط كميات من العملات المزيفة بينها عملات سودانية وعملات اجنبية مزيفة و تم ضبط أدوات التزييف والتزوير وتحريز المستندات الرسمية المزورة والأختام كما تمكنت الفرعية من ضبط عدد (2) مسيرة بحوزة متهمين بشرق النيل إتخذت في مواجهتهم إجراءات قانونية وأكد اللواء سر الختم أن زيارة مدير عام قوات الشرطة ووالي الولاية وقادة العمل الشرطي والجنائي ووقوفهم على الإنجاز يدفع بالروح المعنوية للقوات مشيراً إلى أن كل الأجهزة الأمنية بالمحلية تعمل بتنسيق في تطبيع الحياة بالمحلية وتحفيز عودة المواطنين.

المكتب الصحفي للشرطة