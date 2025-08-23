والي الجزيرة: نفخر بتضحيات وبسالة أهل الجزيرة في معركة الكرامة

أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة، لدى مخاطبته الجمعة اللقاء النوعي بقرية حليوة بمحلية جنوب الجزيرة، أن الطريق الرابط بين قرية حليوة وطريق (مدني – المناقل) يمثل أحد أولويات حكومته خلال الفترة المقبلة.

وأعرب الوالي عن فخره واعتزازه بتضحيات وبسالة أهل الجزيرة ووقفتهم المشهودة مع القوات المسلحة في معركة الكرامة، مشيراً إلى أنهم قدموا نموذجاً فريداً في التكافل والتعاضد والتراحم، وقال: “شعب بهذه القيم يستحيل أن تهزمه مليشيا متمردة.”

من جانبه، أوضح اللواء أمن (معاش) أزهري خلف الله أن قرية حليوة قدمت العديد من الشهداء والجرحى والأسرى في سبيل الوطن.

وفي سياق متصل، أعلن الوالي خلال جولته التفقدية لعدد من القرى بمحلية جنوب الجزيرة – شملت حليوة وود العشا وعلم الهدى – التزام حكومته بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، باعتبارها حقوقاً أصيلة لهم.

سونا