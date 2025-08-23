النقابة العامة للمهن الطبية والصحية تهنئ د. هيثم محمد إبراهيم بمناسبة إعادة تعيينه وزيراً للصحة

قدمت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان التهاني والتبريكات إلى دكتور هيثم محمد إبراهيم، بمناسبة إعادة تعيينه وزيراً للصحة ونيله ثقة رئيس الوزراء.

وأكدت النقابة في بيانها اليوم ثقتها في أن يسخر الوزير جهوده لخدمة الوطن وتطلعات الشعب السوداني في إعادة بناء ما دمرته الحرب، مشيرة إلى تفاؤلها بقيادته الحكيمة في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب تضافر الجهود الوطنية لتعزيز الاستقرار وتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين.

كما أعربت النقابة عن أملها في أن يكون الوزير عوناً للعاملين بالقطاع الصحي، خاصة في ما يتصل بتحسين بيئة العمل، ومعالجة تحديات ضعف المرتبات، والحد من هجرة الكوادر الطبية واستبقائها داخل البلاد.

واختتمت النقابة بيانها بالدعاء بالتوفيق والسداد لدكتور هيثم محمد إبراهيم في أداء مهامه وتحمل مسؤولياته الوطنية.

سونا