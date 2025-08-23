زيادة ملحوظة في منسوب نهر الدندر

سجل منسوب نهر الدندر الجمعة ارتفاعاً ملحوظاً عند محطة القياس بمدينة الدندر التابعة لوزارة الري والموارد المائية، حيث بلغ صباحاً 12.80 متراً بزيادة كبيرة مقارنة بمنسوب الأمس.

وأفادت التقارير الواردة من منطقة قلقو – المركز الرئيس لمحمية الدندر – ومنطقة الطابية المتاخمة للحدود الإثيوبية، بوجود سيول منحدرة من الهضبة الإثيوبية نتيجة لغزارة الأمطار التي تدفقت عبر الأودية والخيران نحو مجرى النهر، ما أدى إلى هذا الارتفاع.وفي هذا السياق، قام المدير التنفيذي لمحلية الدندر، رئيس غرفة عمليات الطوارئ، الأستاذ الضو أحمد يعقوب، بجولة ميدانية على شريط النهر، تفقد خلالها السد الواقي للأحياء الطرفية ومناطق الهشاشة. ودعا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى النهر حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

كما رأس المدير التنفيذي اجتماعاً طارئاً ضم أعضاء غرفة الطوارئ، قدم خلاله تنويراً شاملاً عن الموقف الراهن، داعياً المنظمات المشاركة في نفير الطوارئ إلى رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع قوات الدفاع المدني والقوات النظامية لاحتواء الموقف وكبح جماح النهر الثائر.

سونا