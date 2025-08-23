أنشيلوتي يخرج فينيسيوس ورودريغو من حسابات البرازيل

قرر كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل استبعاد نجميه السابقين في ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور ورودريغو غوس، من قائمة السليساو في التوقف الدولي المقبل.

وتلعب البرازيل في عطلة سبتمبر/ أيلول مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026 ضد تشيلي وبوليفيا يومي 5 و10 من الشهر المقبل.

وكان المنتخب البرازيلي نجح خلال يونيو/ حزيران في حجز بطاقة التأهل للمونديال قبل جولتين من النهاية.

لماذا استبعد أنشيلوتي رودريغو وفينيسيوس؟

من جانبها، أوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير لها أن أنشيلوتي لن يضم فينيسيوس ورودريغو نجمي فترة ولايته الثانية في ريال مدريد (2021-2025) لأكثر من سبب.

وفيما يخص فينيسيوس، فإنه معاقب بالإيقاف لمدة مباراة وبالتالي فإن غيابه كان حتمياً عن مواجهة تشيلي، بالإضافة إلى أن البرازيل ضمنت التأهل للمونديال وبالتالي باتت هاتان المواجهتان تحصيل حاصل.

لكن بحسب “ماركا”، يبقى السبب الأهم لاستبعاد الثنائي هو تراجع المستوى الفني مع ريال مدريد في انطلاقة الليغا وغياب الثقة في إمكانية الاعتماد عليهما فنياً.

وفي المقابل، ينوي أنشيلوتي الاعتماد بصورة أكبر على لاعبين محليين لتجربتهم خلال توقف سبتمبر، في ظل انشغال نجوم الفرق الأوروبية بانطلاقة الدوريات المحلية.

ومن جانبه، لم يلعب رودريغو ولو لدقيقة واحدة في افتتاح مشوار ريال مدريد بالدوري الأسبوع الماضي في الفوز 1-0 على أوساسونا الثلاثاء.

ويبدو مستقبل اللاعب حتى الآن مع تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الجديد غامضا وغير واضح المعالم، خاصة مع اقتراب غلق سوق الانتقالات الصيفية.

العين الإخبارية