سياسي ألماني يطالب بتسليم صواريخ «كروز» لأوكرانيا

طالب نائب رئيسة البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاج) بتقديم دعم ألماني أكبر لأوكرانيا.

وقال السياسي المنتمي لحزب الخضر المعارض، أوميد نوريبور، في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية، إن الجيش الروسي يتقدم في ساحة المعركة.

وأضاف: «قدرة أوكرانيا على الصمود تعتمد في النهاية على توريدنا للأسلحة، لذلك يجب علينا دعم أوكرانيا بكل ما لدينا بما في ذلك صواريخ كروز».

ويدور في ألمانيا منذ فترة نقاش حول تسليم صواريخ كروز من طراز «تاوروس»، التي يقارب مداها 500 كيلومتر، إلى أوكرانيا. وكان المستشار السابق أولاف شولتس قد رفض الأمر خوفاً من أن يجعل ألمانيا طرفاً في الحرب. وأوضح المستشار الحالي فريدريش ميرتس في نهاية مايو الماضي أنه لا يستبعد توريد تلك الصواريخ لأوكرانيا، إلا أنه تم الاتفاق حالياً على أن تساعد ألمانيا أوكرانيا في تصنيع أسلحة بعيدة المدى.

ويرى نوريبور أنه لا يمكن الاعتماد على الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال: «على الأوروبيين الاعتماد على أنفسهم»، موضحاً أن دعم أوكرانيا يتطلب من ألمانيا تطبيق العقوبات الحالية ضد روسيا بشكل أكثر حزماً، وفرض عقوبات جديدة، على سبيل المثال على الأسمدة، وتكثيف الدعم العسكري، والمشاركة في الضمانات الأمنية الغربية.

صحيفة الامارات اليوم