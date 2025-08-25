ثقافة وفنون

فستان أبيض .. هنا الزاهد تخطف الأنظار بأحدث إطلالة – صورة

2025/08/25
638

تألقت الفنانة هنا الزاهد، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت هنا الزاهد بلوك كاجوال صيفي، بفستان أبيض واعتمدت على استخدام اكسسوارات ذهبية تبرز جمال طلتها.

وكانت قد تحدثت الفنانة هنا الزاهد عن مشاركتها بفيلم “الشاطر” بطولة الفنان أمير كرارة، والذي يتم عرضه حاليًا بدور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي.

وأوضحت هنا الزاهد، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفيلم ينتمى إلى نوعية الأعمال الكوميدية، قائلة: الفيلم كوميدي جدًا، وأنا بحبه قوي، وده كان رابع عمل مع المخرج أحمد الجندي، عملنا مع بعض حاجات كتير قوي، يعني (فاصل من اللحظات اللذيذة) و (الواد سيد الشحات)”.

وأكدت هنا الزاهد، على أن دورها بفيلم “الشاطر”، مختلف تمامًا عن فيلم “ريستارت” بطولة تامر حسني، والذي تم طرحه مؤخرًا، قائلة:” الدور مختلف عن (ريستارت) وعن كل الأفلام اللي عملتها قبل كده، والأكشن كان صعب قوي، وأنا عمري ما عملت أكشن، أنا كوميدي أو رعب، لكن أنا عمري ما عملت أكشن”.

7948358e b53d 4700 a 774 024204

صدى البلد

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/08/25