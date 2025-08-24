مبادرة رئيس مجلس السيادة تُسيّر القافلة الإنسانية الثالثة لدعم متضرري الحرب

غادرت ولاية البحر الأحمر صباح السبت القافلة الإنسانية الثالثة، ضمن مبادرة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، والتي تستهدف أسر الشهداء والجرحى والنازحين واللاجئين ومتضرري الحرب.

وقالت سلوى آدم بنية، مفوض العون الإنساني، إن القافلة تحتوي على 55 ألف سلة غذائية متنوعة، وتستهدف 11 ولاية، بواقع 5 آلاف سلة لكل ولاية.

وأشارت إلى أن ولاية البحر الأحمر ضمن الولايات المستهدفة، وسيتم تسليم المساعدات داخل الولاية. وأضافت أن لجنة المبادرة تعتزم مرافقة قافلة ولاية شمال كردفان خلال الفترة القصيرة القادمة.

وأكدت بنية استمرار مساعي الحكومة في إيصال المساعدات إلى كافة الولايات، وعبر مختلف الطرق. ونوهت إلى أنهم تمكنوا من إيصال مساعدات إلى مناطق سيطرة عبد العزيز الحلو، وأنهم خصصوا 100 ألف سلة لولايات دارفور.

من جانبه، قال وزير الثقافة والإعلام والسياحة خالد الإعيسر إن المبادرة تُضاف إلى سجل القوات المسلحة والقائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في وقوفه إلى جانب المواطن السوداني .