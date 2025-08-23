احمد التجاني وهيثم.. وزيرا الثروة الحيوانية والصحة يؤديان القسم أمام رئيس مجلس السيادة

أدى القسم أمام السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، وزيرا الثروة الحيوانية والصحة د.أحمد التيجاني عبدالرحيم ود.هيثم محمد إبراهيم، وذلك بحضور رئيس الوزراء د.كامل إدريس وممثل رئيس القضاء والأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن دكتور محمد الغالي علي يوسف.

مؤكداً دعمهما ووقوفهما بجانب القوات المسلحة في معركة الكرامة مبيناً أنهما سيعملان في تناغم وانسجام ضمن حكومة الأمل المدنية من أجل خدمة المواطنين مؤكدين أنهما سيبذلان كل ما في وسعهما لإسناد رئيس الوزراء من أجل إنجاز الخطط والبرامج الرامية لتحقيق التنمية والرفاه للشعب السوداني.

سونا