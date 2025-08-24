والي شمال دارفور: قواتنا الباسلة تصد هجوم كبير للمليشيا على الفاشر

أكد والي ولاية شمال دارفور، الحافظ بخيت محمد، أن قواتنا الباسلة أثبتت مرة أخرى عزيمتها القوية في حماية السودان من البوابة الغربية.

وقال إن مليشيا أسرة دقلو الإرهابية شنت هجوما شرسا على مدينة الفاشر الجمعة الموافق 22 أغسطس 2025 يوم عيد المسلمين، من محاور عديدة شملت الشمال والشمال الشرقي والجنوب الغربي مستخدمين الآليات العسكرية والعربات القتالية والدواب.

وأشار إلى أن الهجوم قد استمر حتى مغيب الشمس، بمشاركة كبيرة من قوات الحركة الشعبية شمال قوات عبد العزيز الحلو، إلى جانب مجموعات كبيرة أخرى من المرتزقة الماجورين من جنسيات أجنبية متعددة، اغلبها من الكولمبين ومن جنوب السودان.

وأضاف بخيت أن قوات الفرقة السادسة مشاة والمشتركة والشرطة والمخابرات والمقاومة الشعبية سطرت فصلا آخر من البطولة يكتب في سفر التاريخ، حيث تمكنت في شجاعة وجسارة من صد هذا الهجوم العنيف.

وأوضح بخيت بأن العدو فر مزعورا من بطش قواتنا، وتبددت أحلام المليشيا في السيطرة على مدينة الفاشر.

وتقدم الوالي باسم حكومة وجماهير شمال دارفور قاطبة وأهل الفاشر بصورة خاصة بالتهنئة بالانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها.

واكد وقوف حكومته في خندق واحد معها حتى تكتمل مشاهد الفرح بفك حصار الفاشر والذي بات قريب المنال بإذن الله. كما هنأ بخيت القوات التي تقاتل بجسارة في إقليم كردفان.

واعتبر ذلك خطوة مهمة لسحق التمرد من كردفان ودارفور.

ولفت بخيت إلى أن مشاركة قوات عبد العزيز الحلو في معارك أمس ضد مدينة الفاشر ليست المرة الأولى، فقد سبق لها المشاركة في هجمات سابقة على الفاشر ضمن تحالف سياسي وعسكري يهدف إلى تقسيم السودان والنيل من وحدته.

وأشاد بالدور البطولي لقواتنا الباسلة، مؤكدا أن عزيمتهم ستظل قوية في حماية السودان مهما كانت التضحيات والتحديات. وختم بالتأكيد على أن الفاشر صامدة، الفاشر قوية، الفاشر آمنة.

سونا