أغسطس 1955م … صدام بين جيشين بعقيدتين وولائين في جغرافيا سياسية واحدة غير موحدة !

نعم ، لم تكن توريت تمردا من وحدة تابعة لقوة دفاع السودان أطلق عليها قوة الإستوائية.

هذا ماهو في الظاهر فقط.

كانت حربا إندلعت بين جيشين تأسسا في وقتين مختلفين بعقيدتين قتاليتين مختلفتين وعقيدتين دينيتين متنافستين وولاءات متعارضة.

جيش جنوب السودان تأسس في 1910م وهو قوات الإستوائية Equatorial Battalions.

جيش شمال السودان : تأسس في 1925م وأطلق عليه قوة دفاع السودان Sudan Defence Force ، ولكنها في الحقيقة كانت لشمال السودان فقط.

وحتى بعد تأسيس جيش شمال السودان في 1925م ألحق به جيش جنوب السودان إلحاقا إسميا فقط ولكنه ظل يتمتع بنفس وضعه السابق من شروط تجنيد وعقيدة قتالية وقيادات وولاءات.

وظل لكل جيش مسرح عملياته المختلف داخل وخارج السودان.

وفي أواخر 1954م غادرت قيادات جيش جنوب السودان لتأتيهم قيادات من جيش شمال السودان فحدث ما حدث وكان لابد أن يحدث ، بحيثيات السودنة أم بحوادث أنزارا وغيرها فكلها ظلت تفسيرات وتبريرات سطحية تندلق لأجلها الأحبار وتسود الصحائف.

هذا موضوع يصلح لرسالة دكتوراة.

