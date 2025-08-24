منتدى العدل والمساواة.. المراحل المختلفة التي مرّت بها الحركة منذ تأسيسها

أقامت حركة العدل والمساواة السودانية منتدى سياسيًا وفكريًا بدار الحركة في مدينة بورتسودان، تناول موضوع النشأة والتطور التاريخي للحركة.

وخلال المنتدى، قدم مداخلات استعرض فيها المراحل المختلفة التي مرّت بها الحركة منذ تأسيسها، إلى جانب التحديات التي واجهتها، والدور الذي لعبته في الساحة السياسية السودانية.

وأكد المتحدثون أن استعراض التجارب الماضية يمثل فرصة للأجيال الجديدة لفهم مسيرة الحركة، والاستفادة من دروسها في مواجهة التحديات الراهنة وبناء مستقبل أفضل.