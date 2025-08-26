بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن شيرين عبد الوهاب أصبحت حالة العالم العربي كله يتابعها خاصة في السنوات الأخيرة منذ علاقتها بحسام حبيب ما بين زواج وطلاق، واتهامات علنية توجهها لطليقها مهينة جدا إلى درجة أننا لا نستطيع تكرار ما ذكرته.

وأضاف خلال حواره عبر فضائية “العربية”: “محامي شيرين مع حالة مثلها يعرف تفاصيل التفاصيل وعلاقتها بحسام بالتأكيد معه ولديه الكثيرة الذى يستطيع أن يقوله، واليوم تبعده علشان هو يريد بعده عن حسام”.

وتابع: “المحامي مثل الطبيب، ويجب أن يكون أمامه الطبيب بكل تفاصيله لا يجوز فى وجود أى مشكلة حكي التفاصيل، والنقابة تمنع المحامي أن يقول أى تفاصيل لموكله، ولكن هذا لا يمنع أن شيرين هي حالة خاصة جدا، وهي اللي طرحت علاقتها بحسام أمام مواقع التواصل الإجتماعي”.

وتصدرَت أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب محركات البحث على جوجل، بعد بيان محاميها ياسر قنطوش، الذي كشف خلاله عن عودتها للفنان حسام حبيب مرة أخرى.

وهاجمت شيرين وشقيقها، وكذلك حسام حبيب، المحامي ياسر قنطوش بسبب ما نشره عبر صفحته، وطالبوه بعدم التدخل في شؤونهم الخاصة.

وأعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب لجمهورها الكريم وللرأي العام أن الأستاذ ياسر قنطوش لا يمثلها قانونيًا في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حاليًا.

وأكدت شيرين أنها تخاطب جمهورها العزيز مباشرة، وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيدًا، وأن مسيرتها الفنية الطويلة، وما مرت به من مواقف وتجارب سواء كانت جميلة أو صعبة، منحتها الخبرة الكافية لاتخاذ قراراتها بنفسها.

