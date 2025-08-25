شرطة ولاية الخرطوم تنظم طابور سير مشاة واستعراض عسكري لاليات واسطول مركبات

تعزيزا لجهود تحقيق أهداف العملية الامنية والطمانينة والاستقرار وانفاذا للقانون وبسط هيبة الدولة بولاية الخرطوم في هذا السياق نظمت شرطة العمليات ظهر اليوم طابور سير واستعراض عسكري لقواتها وجميع اسطول مركباتها بقيادة اللواء شرطة / احمد علي الخليفة مدير دائرة الطواريء والعمليات والعميد شرطة /بدر الدين عبد الرحمن محمد مدير ادارة العمليات بحضور جميع مدراء المناطق وضباط وضباط صف والجنود وقد كانت نقطة الانطلاقة للقوات من رئاسة منطقة عمليات امدرمان والتي جابت جميع الطرق الرئيسية بمدينة امدرمان بمشاركة الشرطة العسكرية ،جهاز الامن والمخابرات فيما التحم طابور سير المشاة بقيادة مدير دائرة الطواريء والعمليات مع المواطنين بتقاطع مدينة النيل حيث تم استقبال القوات بعروض غنائية حماسية كرست بأن الهم الأمني مسئولية تضامنية بين الشرطة والمجتمع وظهر ذلك جليا من خلال تعبير المواطنين عن سرورهم بعودة قوات الشرطة لمزوالة مهامها الامنية والتامينية والخدمية .