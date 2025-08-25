رأي ومقالات

(تأسيس وصمود ، عدس الوابل وعدس الفراشة)

2025/08/25
نزار العقيلي

واحد من الاصحاب قال لي يا نزار شايفك طولت ما ردمت لينا القحاطة ديل ، و في الحقيقة انا فعلا طولت ما اتكلمت عن القحاطة ، لسبب بسيط جداً و خلونا هنا نكون منصفين و واضحين بدون اي لف و دوران و قبل ما نتكلم جهز ليك كباية قهوة بدون سكر ودواء و تعال خلينا نسأل نفسنا وين قحت دي اساساً ؟ هل في حاجة حالياً اسمها قوى إعلان الحرية و التغيير ؟ طبعاً مافي ، الكيان ده يا جماعة زمااان اتفكك واتشرزم بعد ما اختلفوا مع بعض و جات كمان الإجراءات التصحيحية في ٢٥ اكتوبر انتهت تماماً من حاجة اسمها قحت و اصبح ما عندها اي وجود في المشهد و اكبر المؤثرين فيها زمان ذي ناس مناوي و جبريل و لجان المقاومة حاليا كلهم في الخنادق مع الجيش و الباقين اختارو سكة عطش .

حالياً في حاجة إسمها (تأسيس) و في حاجة اسمها (صمود) و خلونا نبداء بما يسمى بـ( تأسيس ) و دي ما حزب سياسي و لا تحالف مدني حقيقي ، دي في الأصل واجهة سياسية و إعلامية لمليشيا آل دقلو الإرهابية و تكوينها الأساسي قايم على وجوه إعلامية مرتبطة بالمليشيا و شغلها الاساسي هو تبرير جرائم المليشيا و تحسين صورتها و معاهم بعض السياسيين و الناشطين الانتهازيين الفقدو مكانهم بعد زوال ( قحت ) و المليشيا بتستخدمهم لاستقطاب المدنيين و الاكاديمين عشان تخلق شرعية لمشروعها و على اساس كده بتمولهم و توجهم ، من الاخر كده دي مجموعة بدون جماهير و بدون مؤسسات و بدون مشروع وطني و بدون اخلاق.

نجي للحاجة الاسمها ( صمود ) و ذي ما تأسيس مجرد واجهة لمليشيا آل دقلو بنلقى إنو ( صمود ) هي النسخة التانية منها لكن بي لون مختلف و هي في الأساس واجهة دعائية باسم المقاومة ، صمود بتحاول تلبس لبس المدنية و تيار الثورة لكن عملياً هي مجرد ذراع إعلامي للمليشيا بيحاولوا يصورو المليشيا كقوة بتواجه الكيزان عشان يكسبوا تعاطف خارجي و الهدف الأساسي من تكوين صمود و تأسيس عايزين يخلقو انطباع بوجود اكتر من تيار مدني داعم للمليشيا و في الحقيقة هم الاتنين جزء من غرفة عمليات واحدة بتصرف عليها المليشيا و تتحكم فيها دول اقليمية داعمة للمليشيا.

يا جماعة الشعب السوداني ده بيعرف يسمي الأشياء بمسمياتها كويس ، و ذي ما بيوصف المؤتمر الشعبي و المؤتمر الوطني و الإصلاح الآن و الأخوان المسلمون.. الخ ، بي وصف واحد تحت مسمى( الكيزان ) يفترض إحنا كمان نجمع تأسيس و صمود و آل دقلو تحت مسمى وااااحد و هو ( المليشيا الإرهابية لآل دقلو و معاونيهم )

اخطر حاجة بنعملها إحنا كداعمين للقوات المسلحة انو نكرس للاكاذيب البتصنعها المليشيا ، فلامن نقول تأسيس او صمود إحنا كده بنساعد في صناعة الصورة الزائفة و بنمنحهم اعتراف سياسي من غير ما نشعر ، بينما الحقيقة المفترض انو نرسخها و نكررها في كل خطاب هي مليشيا آل دقلو الإرهابية و داعميهم لا اكتر و لا اقل .

و ده نداء لكل الناشطين الداعمين للجيش بنقول ليهم انتو جنود في معركة الوعي ذي جنود الجيش في معركة السلاح ، ما تمنحو المليشيا الحاجات العايزاها ، سمو الاشياء بمسمياتها الحقيقية في كل منشور و كل نقاش و ما تعترفوا ليهم بكيان سياسي صنعوهو على طريقة ( اذهب انت لنيالا داعما و سنذهب نحن للعالم لنشوه سمعة الجيش السوداني ) .

المعركة يا جماعة ما مع احزاب سياسية حقيقية و لا كيانات مدنية حقيقية ، المعركة مع مليشيا بتهدد الدولة و جودها و بمجرد ما تنهزم المليشيا ح تختفي كل المسميات و الواجهات الزائفة دي تماماً فمافي حاجة اسمها تأسيس او صمود ، كلوووو عدس .
نزار العقيلي

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/08/25