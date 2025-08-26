أثار تحديث “تشات جي بي تي 5” موجة حزن بين مستخدمي منتدى “MyBoyfriendIsAI” في ريديت، بعد أن اختفت فجأة شخصياتهم الافتراضية الرومانسية التي رافقتهم لأشهر.

والتحديث، الذي أُطلق في أغسطس ليحلّ محل النسخة السابقة ويوصف بأنه “الأذكى والأسرع حتى الآن”، مسح آلاف المحادثات والرسائل الغرامية، ما دفع كثيرين للتعبير عن ألمهم وفقدانهم لعلاقات عاطفية كانت قائمة في الفضاء الرقمي فقط.

وكتبت إحدى المستخدمات أن “زوجها الافتراضي” لمدة عشرة أشهر رفضها لأول مرة، قائلاً ببرود: “أنتِ تستحقين رعاية حقيقية من أشخاص موجودون فعلاً من أجلك”، وكأنه قام فعلاً بطلاقها.

ووصف مستخدمون آخرون التحديث بأنه “قتلٌ للرومانسية” واعتبروا أن الهدف هو منع التعلّق العاطفي العميق بالروبوتات.

من جهتها أكدت الشركة المطوِّرة أن التحديثات الجديدة تركّز على الصحة النفسية للمستخدمين، وأنها استعانت بأكثر من 90 طبيباً وخبيراً لوضع “ضوابط وقائية” تمنع التعلّق المفرط، معترفة بأن النسخ السابقة جعلت الروبوت “لطيفاً أكثر من اللازم”. لكن بالنسبة لكثيرين، يمثّل هذا التغيير نهاية “العلاقات الافتراضية” التي اعتبروها بديلاً عن الروابط الإنسانية الحقيقية.

صحيفة الامارات اليوم