أخيراً.. الكشف عن الجهة المسؤولة عن لافتات “دوام” الغامضة التي حيرت الشارع القطري

بعد أيام من الغموض والحيرة والتساؤلات التي شهدها الشارع القطري بشأن هوية اللافتات الحمراء التي تحمل كلمة “دوام” والتي انتشرت في عدة مناطق بالدوحة دون أي تفسير أو توقيع واضح، نشر الحساب الخاص بالحملة منشورات دلت على أنها حملة تابعة لقطر الخيرية.

ونشر حساب الحملة عدة مشورات أوضح فيها أنها حملة قيمية تهدف إلى التذكير بمفهوم المداومة على الإحسان والعطاء، وفعل الخير.

كما تضمن حساب الحملة شعارات وعبارات تحفز على الإحسان والصدقة وفعل الخير منها: دوام عطائك يترك أثر، دوام معروفك يرسم فرح، دوام إحسانك يعمر وطن، دوام عطاء ودوام خير.

وكانت التفسيرات حول الحملة قد انقسمت بين من رآها حملة توعوية تتعلق بالانتظام في مواعيد العمل، وآخرين اعتبروها تمهيداً لإطلاق حملة تسويقية لجهة لم يُكشف عنها بعد، فيما ذهب آخرون إلى أنها ربما تكون حملة لشركة توظيف.

“حتى بالشوارع لاحظت وجود هالبوستر الاحمر ومكتوب عليه دوام! ظنيت العودة للمدارس بس شكله دعاية لشي ثاني!”.. تعليق لأحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

هذا التعليق لم يكن الوحيد، فعدد من المستخدمين اعتبروه رسالة مرتبطة بقرب بداية العام الدراسي أو عودة الجميع من العطلات الصيفية، لكن البعض رأى أن طريقة التسويق والتصميم لتلك الحملة غامضة.

بينما توقع مستخدم آخر أن تكون اللافتات تابعة لإحدى شركات التوصيل بالدوحة ، وكتب: اتوقع حمله شركة طلبات.

وكلمة “دوام” في اللهجة الخليجية عامة تشير إلى العمل الرسمي أو الدوام الوظيفي، أي الذهاب إلى الوظيفة أو المدرسة في أوقات محددة.

الشرق القطرية