وفاة جاسم محمد إبراهيم الجيدة أحد أبرز رجالات الاقتصاد في قطر

انتقل إلى رحمة الله تعالى، يوم السبت، رجل الأعمال جاسم محمد إبراهيم الجيدة أحد أبرز رجالات الاقتصاد في قطر.

ويعد الفقيد – رحمه الله تعالى- من الرعيل المؤسس الذي أسهم في نهضة الاقتصاد القطري، حيث واصل مسيرة عائلته العريقة التي انطلقت منذ عام 1959م في مجال التجارة، حتى أصبحت المجموعة التي يقودها من المؤسسات الوطنية الرائدة التي تنشط في قطاعات متعددة؛ من العقارات والطاقة والمعدات الثقيلة، إلى السيارات والأجهزة الصناعية والإنشاءات والخدمات.

وقد نعاه سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة، ورئيس مكتبة قطر الوطنية، : بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقّينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة صديقنا العزيز السيد / جاسم محمد إبراهيم الجيدة من أبرز رجال الأعمال القطريين الكبار الذين أسهموا في خدمة الوطن وبنائه.”

والشرق تنعي الفقيد وتتقدم لذويه بخالص العزاء سائلة المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

الشرق القطرية