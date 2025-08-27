ياسمين الخطيب: «هو اللي هايدفع 50 ألف جنيه مرتب لـ سما المصري بيدفع زيهم لباقي موظفاته؟!»

عبرت الإعلامية ياسمين الخطيب عن سعادتها باعتزال الفنانة سما المصري وارتدائها الحجاب، وطرحت تساؤلًا حول الشخص الذي سيدفع لها راتب شهري 50 ألف جنيها، إذا ما كان يعطي نفس الراتب لباقي الموظفات في شركته.

ياسمين الخطيب تنتقد صاحب إحدى الشركات لإعطائه سما المصري راتب 50 ألف

وقالت ياسمين الخطيب خلال حلقة برنامجها «مساء الياسمين مع ياسمين الخطيب»: «أنا سعيدة باعتزال سما المصري وتحجبها وربنا يثبتها.. بس يا ترى الأخ إللي هايدفع لها مرتب 50 ألف جنيه شهريًا بيدفع زيهم لباقي موظفاته؟! ولا هو الترند؟!».

وأعلنت الفنانة سما المصري، مؤخرا، اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي، وإغلاق حساباتها على «فيسبوك» و«إنستجرام» و«تيك توك»، بعد موجة من التفاعل مع مقطع فيديو حديث ظهرت فيه بالحجاب، مؤكدة أنها تمر بصراع نفسي شديد لا تقوى على تحمّله.

وظهرت الفنانة سما المصري في بث مباشر «لايف» وهي تبكي، قائلة: «أنا تعبت والله.. أقبلها مني يا رب توبة نصوح لوجهك الكريم»، مؤكدة أنها قررت ارتداء الحجاب وعدم التخلي عنه مرة أخرى، داعية متابعيها لاحترام قرارها وعدم تداول أي صور قديمة لها.

وأضافت: «لو بتحبوا النبي محدش ينشر حاجة ليّا بجسمي ولا شعري تاني.. أنا لبست الحجاب عشان خاطر النبي، ماتنشروش حاجات بجسمي.. أبوس إيديكم».

المصري اليوم