التربية تستوعب 19 معلما ومعلمة للعمل بمدارس الصداقة السودانية بالخارج

أعلنت وزارة التعليم والتربية الوطنية عن استيعاب 19 معلما ومعلمة للعمل كمدرسين بمدارس الصداقة السودانية بالخارج في مراحل التعليم العام ابتدائي ومتوسط وثانوي.

وهنأ د. التهامي الزين حجر وزير التعليم والتربية الوطنية المعلمين والمعلمات المختارين خلال لقائه بهم اليوم بمقر الوزارة بامدرمان مؤكدا ان المعلم السوداني يتمتع بسمعة طيبة ويحمل ارث ثقافي ثر مطالبا بالمحافظة على هذا الارث والالتزام بالموجهات العامة للسودان لعكس الوجه المشرق للسودان.

وقال مخاطبا المعلمين انكم تمثلون سفراء التعليم وجسر للسودان لنقل عصارة خبراتكم للطلاب إلى جانب مشاركتكم مع اقرانكم من المعلمين، وعكس الصورة الحقيقية للمعلم.

واكد التهامي على ضرورة المواكبة العالمية في مجال التدريس والاخذ في الاعتبار التطور التقني والتقاني والتحول الرقمي متنميا التوفيق والسداد للمعلمين والمعلمات المختارين وان يمثلوا السودان خير تمثيل.

من جانبه اوضح الاستاذ البخاري الجعلي مدير الادارة العامة للعلاقات الثقافية والتربوية بالوزارة ان الوزارة اعلنت في وقت سابق عن الوظائف الشاغرة لكل المراحل بجانب المواد الدراسية، وارسلت استمارات الترشيح لمكاتب التعليم بالولايات كافة، مشيرا الي ان كل الولايات ارسلت ترشيحاتها وتم الاختيار وفق الضوابط والشروط المحددة.