الإسلاميون السودانيون : عود الصندل لا يشفق من نفاد عطره

الدكتور فضل الله أحمد عبدالله

الإسلاميون في السودان رجال إختاروا الثابت والأقوى والمستمر لقاعدة إنتماءهم، انتزعوا كيانهم خارجا من أكبار وأغلال النهج الغربي في التفكير بكل ما يفرزه ذلك المنهج من خصائص وضرورات تبدو في وهلتها الأولى مكتملة الشروط .

وهكذا إلتمعت قيمتهم بوصفهم رجال أنحدروا من جذوة العشق السوداني الأصيل منذ تسامح مملكة الفونج والإتحاد السناري إلى الثورة المهدية إلى العصر الحديث .

ولأنهم ينتمون إلى السودان صدقا، لا يزال كل نبيل يأوي إليهم.

فهم الذين أضاءوا باكرا للشعب معنى المقاومة والدفاع عن التراب وصون العرض، وصاحب المكرمات من الفعال لا يأبه ابدا، فعود الصندل لا يشفق من نفاد عطره .

الإسلاميون الآن، هم شباب معارك حرب الكرامة االذين جعلوا هامات السودانيين تعلو وتعلو حتى ابصروا أن النصر الكبير قاب قوسين.