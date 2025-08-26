عندما لاتحترم الدولة القانون ولا يحترم بنك الخرطوم العملاء …!!

تعرض عملاء ببنك الخرطوم خلال الأيام الماضية إلى سحب مبالغ من حسابات عملاء وتجميدها بناء على قرارات من نيابة جرائم المعلوماتية .

هو إجراء غير قانوني والنيابة تعلم ذلك تماما ، والبنك متواطيء ومشارك في الجريمة ، لأن العميل أصبح بهذا البنك وهو بنك الخرطوم غير آمن على ماله…

يمكن أن تصحو الصباح وتقوم بإجراء عملية تحويل ويأتيك الرد بأن رصيدك غير كاف، وهذا ماحدث فعليا لأحد أصدقائي كان بحسابه مبلغ أكثر من ٣ ملايين جنيه وفشل في تحويل ٢٥ ألف جنيه لان الرصيد غير كاف…!!!

ولك أن تتخيل!!!!

وهو موجود بمدينة شندي ذهب إلى البنك وتم ابلاغه بأن المبلغ تم حجزه بواسطة نيابة جرائم المعلوماتية وعليه السفر لمدينة بورتسودان حيث فتح البلاغ للبحث عن ماله الذي ائتمن عليه البنك، وفشل في الحفاظ عليه…!!

غادر إلى بورتسودان ووصل النيابة وابلغته بانهم في انتظار إفادة من البنك، وأن هناك بلاغ حول المبلغ الذي تم تتبعه ضمن ٥٠٠ مليون لأحد العملاء تم تحويلها إلى ٣٢ حسابا…!!

وعليه أن ينتظر حتى تأتي الإفادة من البنك ومن ثم التحري معه كأحد المتهمين، وهو لا يدري كم سينتظر…!!

المهم في الأمر أن النيابة تخالف القانون وبنك الخرطوم أيضا، الحساب الشخصي لا تملك أي جهة حق تحويل أو حجز أي مبلغ ، ويمكن فقط إغلاق الحساب إن كانت هناك قضية أو شبهة جنائية وبأمر من الجهات العدلية…!!

نصيحة لوجه الله تعالى لا تتركوا أموالكم في بنك الخرطوم فهي ليست في أمان…!!

كان أولى للنيابة إغلاق الحساب المشبوه قبل تحويل الأموال، ولا يمكن أن تحجز النيابة على مبلغ تم تحويله قبل شهر كما حدث لصديقنا الذي يلاحق الآن أمواله ومن غير المعلوم متى ستعود إليه وهو لا يعرف صاحب الحساب ، وإنما حوالة جاءته من دولة خليجية لاحد أصدقائه وتم تسليمها له ليفاجأ بعد شهر بسحب قيمة الحوالة من حسابه!!!

ما الذي يمنع البنك ابلاغ عميله بالإجراء؟!

وسؤال الي إدارة بنك الخرطوم ألا يوجد لدي الإدارة مستشار قانوني للتعامل مع إجراءات النيابة المخالفة للقانون…

نصيحة أخيرة لا تتركوا أموالكم ببنك الخرطوم والعاقل من إتعظ بغيره، في دولة اللا قانون، والجاتنا في مالنا تختانا…!!

# ياسر عبد الله