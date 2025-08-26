هتافات عنصرية تثير غضب فينيسيوس ومبابي ضحية جديدة

اضطر كيليان مبابي لأن يغلق فم زميله فينيسيوس جونيور أثناء احتفالهما بهدف ريال مدريد الثاني ضد ريال أوفييدو بالدوري الإسباني، وسط جماهير ثائرة رمت اللاعبيْن بقارورات مياه.

وطلب حكم اللقاء من فينيسيوس ومبابي الابتعاد من أمام الجماهير، لتفادي أي حادث غير منتظر، ما أثار حفيظة النجم البرازيلي، ليقرر استفزاز جماهير النادي الصاعد لأضواء الليغا.

وبدا أن الأمر لم يتوقف عند إلقاء مقذوفات من المدرجات، حيث التقطت ميكروفونات برنامج El Dia Después، على محطة “موفيستار +” الإسبانية، هتافات عنصرية من جماهير أوفييدو تجاه لاعبي النادي الملكي.

وبدأت الهتافات العنصرية ضد مبابي عندما سجّل الهدف الأول، ليواجه أصواتاً من المدرجات وصفتها صحيفة SPORT fأنها “تشبه صيحات القردة”، وتكرر الأمر مع دخول “فيني” إلى الملعب بدلاً من رودريغو في الدقيقة 62.

فينيسيوس ردّ بكلمات عنيفة أخفاها مبابي

كانت هذه الهتافات السبب في غضب فينيسيوس الكبير عقب تمريرته الحاسمة في لقطة الهدف الثاني لريال مدريد، إذ لم يتقبل عدم تدخل الحكم، وبدلاً من ذلك، طالبه بالابتعاد عن المدرج الغاضب.

وأكدت “Sport”، أن المهاجم البرازيلي بدأ بدوره يُطلق ألفاظاً نابية نحو الجماهير، ما اضطر مبابي لأن يغطي فم زميله لمنع الكاميرات من التقاط أي كلمات، قد تتسبب لاحقاً في معاقبته.

وأشار فينيسيوس أمام جمهور أوفييدو بإصبعيه، في إشارة إلى توقع هبوطهم مجدداً للدرجة الثانية.

الشرق