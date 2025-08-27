بالإسترليني.. مي عمر تفاجئ محمد سامي بهدية ثمينة في عيد ميلاده

فاجأت الفنانة مي عمر زوجها المخرج محمد سامي بهدية فاخرة بمناسبة عيد ميلاده، حيث أهدته ساعة من دار الساعات السويسرية الشهيرة Patek Philippe.

ونشر سامي عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام مقطع فيديو يوثق لحظة استلامه الهدية، التي بلغ ثمنها نحو 68 ألف و900 جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 4.5 مليون جنيه مصري، وعلق قائلًا:

“شكرًا لكِ على هدية عيد الميلاد الجميلة”.وفي سياق آخر كانت آخر اعمال مي عمر مسلسل “اش اش”، والذي عرض في رمضان الماضي 2025، وشاركها بطولته: ماجد المصري، انتصار، دينا، شيماء سيف، عصام السقا، هالة صدقي، طارق النهري، وعدد اخر من نجوم الفن، ومن اخراج محمد سامي.

