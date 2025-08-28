مصر.. إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة استعدادات إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ما توليه الحكومة من اهتمام بـ”السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” باعتبارها خارطة طريق لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، كما أنها تأتي فى إطار جهود الحكومة لتطوير رؤية اقتصادية جديدة طويلة الأجل، تسعى من خلالها لتوحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة، وعملها في الوقت الراهن، وبما يسهم فى مواصلة مسيرة وجهود الإصلاح الاقتصادي، لتحقيق المزيد من الأهداف والمعدلات الاقتصادية المرجوة، ويعزز من أوجه الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.

وأشارت الوزيرة إلى أن محاور “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تتضمن ما يتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن السردية تضمنت مجموعة من المستهدفات الكمية، وذلك بما يعكس نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية إلى مجموعة من الأهداف الكمية، ويحقق المزيد من الأهداف المرجوة فيما يتعلق بمجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغير ذلك من المستهدفات.