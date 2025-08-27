سياسية
نائب رئيس حركة العدل والمساواة السودانية يزور مقر السمانية الطيبية الطيبية
زار مولانا احمد ادم بخيت امين اقليم العاصمة القومية برفقة وفد رفيع المستوي من المكتب التنفيذي للاقليم وبعض القيادات العسكرية مقر الطريقة السمانية الطيبة الطيبة بضاحية كرري بالحارة 63
وقد كان في استقبال الوفد الشيخ الدكتور الطيب الشيخ بلال الشيخ منير الخالدي، شيخ الطريقة السمانية الطيبة الطيبة.
رحب الشيخ الدكتور الطيب بالسيد امين إقليم العاصمة القومية ووفده شاكرا لهم علي هذه الزيارة. وقال إن هذه الزيارة عكست لهم اهتمام حركة العدل والمساواة السودانية بالطرق الصوفية والفعاليات الدينية مؤكدا انها تسهم في تعزيز التعاون المشترك للمساهمة في معالجة الكثير من المشكلات الاجتماعية التي لحقت بشعبنا في هذه البلاد.
من جانب آخر قال مولانا احمد ادم بخيت أن زيارتهم لهذه الطريقة جاءت تكريما لما ظلت تقدمه الطريقة في خدمة الحي واهله من خلال التكايا والخدمات الإنسانية النبيلة التي ظلت تقدمها للمواطنين طوال فترة الحرب بالخرطوم مثمنا لهم هذا الدور العظيم الذي قاموا بها وداعيا لهم بالتوفيق والسير علي ذات الطريقة للمساهمة في التبصير والتنوير لهزيمة كل المخططات الداعية الي تفكيك البلاد وتمزيقه اجتماعيا وجغرافيا ودينيا.
اعلام الامانة
الأحد 24اغسطس 2025
امدرمان-كرري