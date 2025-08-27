نائب رئيس حركة العدل والمساواة السودانية يزور مقر السمانية الطيبية الطيبية

زار مولانا احمد ادم بخيت امين اقليم العاصمة القومية برفقة وفد رفيع المستوي من المكتب التنفيذي للاقليم وبعض القيادات العسكرية مقر الطريقة السمانية الطيبة الطيبة بضاحية كرري بالحارة 63

وقد كان في استقبال الوفد الشيخ الدكتور الطيب الشيخ بلال الشيخ منير الخالدي، شيخ الطريقة السمانية الطيبة الطيبة.

رحب الشيخ الدكتور الطيب بالسيد امين إقليم العاصمة القومية ووفده شاكرا لهم علي هذه الزيارة. وقال إن هذه الزيارة عكست لهم اهتمام حركة العدل والمساواة السودانية بالطرق الصوفية والفعاليات الدينية مؤكدا انها تسهم في تعزيز التعاون المشترك للمساهمة في معالجة الكثير من المشكلات الاجتماعية التي لحقت بشعبنا في هذه البلاد.