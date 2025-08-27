القيمة الفنية للمتمرد بقال :

بالتوازي مع آلة الدمار التي اعملتها المليشيا في الخرطوم فتكاً ونهباً وسرقةً .. كان مشروع افراغ الخرطوم من أهلها وأصحابها هدف جوهري للتمرد والغرض معروف هو إحلال وابدال السكان الأصليين بأجانب عربان الشتات من دول الجوار ان يرثو كل شيئ ؛ مكافأة لهم نظير استعمالهم في السيطرة على السلطة .. بعد فشل انقلاب الساعات الثلاث تبادلت الفكرة وبدأ التمرد في استعمال آلات أخرى لافراغ الخرطوم وهو اللعب على نشر الاحباط عبر ادعاء سيطرة المليشيا على كامل الخرطوم ..



هذا هو الدور الذي لعبة الصحفي المليشياتي إبراهيم بقال باحترافية عالية وجرأة وشجاعة يحسد عليها ؛ بقياس الرأي العام لو استطلعت سكان الخرطوم عن أسباب وصولهم لحالة اليأس وفقدانهم الأمل والتشكيك في قدرة الجيش على طرد التمرد ثم خروجهم المبكر هربا من الخرطوم ربما تجد الغالبية منهم تأثرت بما كان ينشره المتمرد إبراهيم بقال اللص ..

وبالفعل كانت فيديوهات بقال قاتلة معنويا ومحبطة لمن في قلبة ذرة من التفاؤل هذا تاريخ موثق لا يمكن نكرانه او نسيانه او حتى غفرانه .. و الحــــ ـرب الحديثة لا تعتمد على البندقية وحدها ؛ بل اصبحت المعلومة أخطر من الطلقة وأشد فتكاً من القذيفة ..

عزيزي القائد المصباح الشعب السوداني ليس لديه فراغ إضافي في ذاكرته لفضيلتي الحلم و الغفران خاصة تجاه من اعتدى عليه وسلبه الأمن والأمان والاستقرار وسرق عرق السنين منه . بقال عند الشعب السوداني مثله مثل المتمرد حميــــ ـدتي وشـــ ــــارون وحافظ كبير وعلى يعقوب والبيشي وجلحة وخالد سلك وبابكر فيصل وشريف عثمان الدقير وبرمة ناصر وحمدوك ووجدي صالح وحنان ام نخرة ورشا عوض ..

لا مكان للخونة بيننا والسلام

Osman Alatta