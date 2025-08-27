السودان يفشل والمغرب ينجح

فشل منتخب السودان في التأهل إلى نهائي الشان، بعد خسارته في مباراة الدور نصف النهائي الأخرى بنتيجة 0-1 على يد نظيره مدغشقر بعد التمديد لشوطين إضافيين. وذلك عصر أمس.

هدف اللقاء الوحيد أحرزه منتخب مدغشقر عبر توكي راكوتوندرايبي، مستغلا تمريرة عرضية من لالاينا رافانومزانتسوا (116).

ولم يستفد المنتخب السوداني من النقص العددي لدى خصمه منذ الدقيقة 79 إثر طرد فينوهاسينا رازافيماراو.

وبلغ المنتخبان هذا الدور بفوز مدغشقر في ربع النهائي على كينيا بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما 1-1، فيما أقصى المنتخب السوداني نظيره الجزائري بالطريقة عينها 4-2 بركلات الترجيح بعد تعادلها 1-1 أيضا.

وكان المنتخب السوداني عادل أفضل نتيجة له عام 2011 عندما استضاف النهائيات وحل ثالثا.

ونجح منتخب المغرب في كسب تأشيرة التأهل لنهائي أمم أفريقيا للمحليين “الشان” بعدما أطاح بالسنغال بركلات الترجيح بنتيجة 5ـ3 بعدما انتهت المباراة بعد التمديد 1-1.

وضرب المنتخب المغربي موعدا مع مدغشقر يوم السبت المقبل في المباراة النهائية.

كووورة