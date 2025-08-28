تحميل أول شحنة نفط خام سوري بعد رفع العقوبات

أفادت «بلومبيرج» نيوز الأربعاء، بأن من المقرر أن تُحمّل «فيتول جروب» أول شحنة نفط خام سوري منذ رفع العقوبات الغربية عن دمشق، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد إنعاش قطاع الطاقة بعد صراع استمر لأكثر من عقد.

ونقلت وكالة الأنباء عن شخص مطلع قوله إن أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم ستنقل الشحنة، التي من المقرر تحميلها الأربعاء، إلى مصفاة في إيطاليا.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً في أواخر يونيو/ حزيران بإنهاء برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا ما سمح بوقف عزلتها عن النظام المالي الدولي والمضي في تنفيذ تعهد واشنطن بمساعدتها في إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية المدمرة.

رويترز