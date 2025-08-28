كل ما تريد معرفته عن آيفون 17.. موعد الإصدار الرسمي والسعر المتوقع

تتجه أنظار عشاق التكنولوجيا حول العالم إلى شركة أبل، لمتابعة ما يوصف بأنه أضخم إطلاق منذ سنوات.

وعدت سلسلة iPhone 17 بإعادة تعريف هواتف آيفون من جديد عبر تصميمات مبتكرة، وترقية هائلة للكاميرات، وأداء يعزز مكانة أبل في سباق الذكاء الاصطناعي والاتصال فائق السرعة.

وتستعد شركة أبل لإطلاق سلسلة هواتفها الأحدث يوم 9 سبتمبر 2025 رسمياً في فعالية وصفت بأنها الأكبر، مع وعود بتغييرات جذرية تشمل التصميم، الكاميرات، والأداء.

4 إصدارات جديدة قادمة

من المتوقع أن تكشف أبل عن الإصدارات الجديدة لمنتجاتها:•iPhone 17•iPhone 17 Air (النحيف للغاية)•iPhone 17 Pro•iPhone 17 Pro Max

وسيتم الإعلان عنها إلى جانب Apple Watch Series 11 و AirPods Pro 3.

موعد الإطلاق الرسمي والتوفر في المتاجر

•الإعلان الرسمي: 9 سبتمبر (من مقر Apple Park).

•فتح الطلبات المسبقة: 12 سبتمبر.

•الوصول للأسواق: 19 سبتمبر.

الأسعار المتوقعة لآيفون 17

على الرغم من أن أبل عادة ما تحافظ على أسعارها، فإن زيادة بـ 50 دولاراً لكل إصدار تبدو مرجحة هذا العام.

•iPhone 17 Air قد يبدأ من 899 دولاراً.

•iPhone 17 Pro قد يصل إلى 1050 دولاراً لكن مع مضاعفة السعة التخزينية إلى 256GB.

ترتبط زيادة الأسعار بترقية المكونات واحتمال تأثر السوق بالرسوم الجمركية الأمريكية.

تصميم جديد كلياً

•iPhone 17 Air: أنحف آيفون في التاريخ بسماكة 5.5 ملم فقط.

•iPhone 17 Pro: شريط كاميرات أفقي مشابه لأسلوب Google Pixel.

•تغييرات في المواد: انتقال بعض الطرازات من إطار التيتانيوم إلى الألومنيوم.

•ألوان جديدة تشمل: الأزرق السماوي، البنفسجي، الأخضر الباستيل، والبرتقالي الحيوي (للطرازات Pro).

الكاميرا والتصوير

•24MP للكاميرا الأمامية في كل الطرازات (قفزة عن 12MP في آيفون 16).

•48MP تليفوتو مع تقريب بصري حتى 8x في iPhone 17 Pro.

•ميزة جديدة لتسجيل الفيديو من الكاميرا الأمامية والخلفية في وقت واحد.

•تطبيق تصوير احترافي جديد قد ينافس تطبيقات مثل Halide و FiLMiC Pro.

الأداء والمواصفات

•معالج جديد A19 لجميع الطرازات، مع A19 Pro في نسخ Pro.

•12GB RAM لدعم ميزات Apple Intelligence المستقبلية.

•دعم Wi-Fi 7، وعودة الحديث عن تقنية التبريد بغرفة البخار (Vapor Chamber).

البطارية والشحن

iPhone 17 Air يقدم بطارية أصغر بسبب نحافته، لكن مع تقنيات جديدة مثل:

بطاريات Silicon-anode لزيادة الكفاءة.

ميزة الشحن اللاسلكي العكسي لشحن. سماعات AirPods مباشرة من الهاتف.

وقد تطلق أبل غطاء بطارية مخصص لتعويض قصر عمر البطارية في نسخة Air.

صحيفة الخليج