واشنطن تتوقع 500 مليار دولار عائدات سنوية بفضل الرسوم الجمركية

أعلن سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي، أن عائدات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تتجاوز 500 مليار دولار سنويا، وربما تصل إلى تريليون دولار إذا استمرت وتيرة الزيادة الحالية.

ونقلت قناة /سي أن أن/ الأمريكية عن بيسنت قوله، إن هذه الزيادة الاستثنائية في الإيرادات الجمركية أسهمت بشكل مباشر في تقليص عجز الموازنة الأمريكية، وهو الهدف الذي سعت إدارة ترامب لتحقيقه منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

وجاءت تصريحات بيسنت خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، إذ أكد أن التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى تحقيق 300 مليار دولار من الرسوم الجمركية كانت متحفظة للغاية، مشيرا إلى أن البيانات الأخيرة أظهرت قفزة كبيرة بين شهري يوليو وأغسطس، ومن المرجح أن تكون أكبر في سبتمبر.

وارتفعت الإيرادات الجمركية بشكل مطرد منذ بدء ترامب فرض رسوم جمركية مشددة على الواردات، ولا سيما من الصين ودول الاتحاد الأوروبي رغم الانتقادات التي ترى أن التكلفة النهائية تقع في الغالب على المستهلك الأمريكي عبر ارتفاع الأسعار.

إلا أن بيسنت شدد على أن النتائج المالية واضحة، إذ تحقق الإدارة فائضا ملموسا في الخزينة مقارنة بالسنوات السابقة، ما يمنحها هامش مناورة أوسع في مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

