شاهد بالفيديو.. “بقى مسكين وهزيل”.. ماما كوكي تسخر من الفنان شريف الفحيل بعد تعرضه لهجوم شرس وإساءات بالغة من صديقته التيكتوكر “جوجو”

سخرت الناشطة السودانية, الشهيرة كوثر عبد الله, من الفنان المثير للجدل شريف الفحيل, وذلك بعد تعرضه لهجوم شرس من تيكتوكر معروفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفحيل, كان قد هاجم الناشطة المعروفة باسم “ماما كوكي”, بإساءات بالغة في مقاطع فيديو سابقة.

الناشطة, سخرت من المطرب الشاب بعد تعرضه لهجوم شرس من صديقته السابقة التيكتوكر, “جوجو”, والتي كشفت عن أفعال مشينة له في مقطع فيديو قامت بنشرها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن ماما كوكي, من جانبها سخرت من الحالة التي ظهر بها مؤخراً عقب الهجوم الذي تعرض له من “جوجو”, وقالت: “بقى مسكين وهزيل”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين