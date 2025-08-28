تدشين النفرة الكبرى للنظافة وإصحاح البيئة بمحلية الخرطوم ضمن الحملة القومية لنظافة العاصمة

وأكد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير لدى تدشينه الحملة بأن النفرة تهدف إلى تحسين الوضع البيئي بالخرطوم وإزالة تراكم النفايات ومعالجة ضعف آليات الجمع والإصحاح، إضافة إلى درء آثار الأمطار الغزيرة التي تسببت في انتشار البرك والمستنقعات.