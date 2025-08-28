سياسية
تدشين النفرة الكبرى للنظافة وإصحاح البيئة بمحلية الخرطوم ضمن الحملة القومية لنظافة العاصمة
دشنت محلية الخرطوم الاربعاء برئاسة المحلية بالعمارات شارع محمد نجيب النفرة الكبرى لإصحاح البيئة ونظافة محلية الخرطوم لتحسين الوضع الصحي والخدمي في الخرطوم ضمن الحملة القومية لنظافة العاصمة .
وتجي النفرة وفقا لتوجيهات السيد رئيس الوزراء د. كامل إدريس بقيام حملات بجميع المحليات بالولاية لإصحاح البيئة بمشاركة واسعة من الجهات الرسمية والمجتمعية وإسناد من الوزارات والمحليات بالولاية وفقا لتوجيه السيد والي ولاية الخرطوم بقيام حملة شاملة لإعادة الوجه الحضاري للخرطوم .
وأكد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير لدى تدشينه الحملة بأن النفرة تهدف إلى تحسين الوضع البيئي بالخرطوم وإزالة تراكم النفايات ومعالجة ضعف آليات الجمع والإصحاح، إضافة إلى درء آثار الأمطار الغزيرة التي تسببت في انتشار البرك والمستنقعات.
كما تسعى النفرة إلى إعادة الوجه الحضاري للعاصمة عبر خطة متكاملة تشمل إزالة النفايات وتطهير المجاري وردم البرك وتنظيم حملات رش لمكافحة النواقل المسببة للأمراض.
بمشاركة رسمية ومجتمعية واسعة، كما تأتي أهمية النفرة في تعزيز الصحة العامة ومكافحة نواقل الأمراض المرتبطة بالأمطار وانتشار البعوض والذباب عبر خطة متدرجة مستدامة.
سونا