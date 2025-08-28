صحة الخرطوم تتخذ إجراءات عاجلة لتشغيل مستشفى “التمييز” و”التركي” بالطاقة القصوى

ضمن مجهودات وزارة الصحة ولاية الخرطوم في تنفيذ الخطة الرامية لتشغيل المستشفيات التي تمت اعادتها للخدمة بطاقتها القصوى بمحليات الولاية السبع، وقف دكتور احمد البشير فضل الله مدير الإدارة العامة لطب العلاجي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم على المطلوبات اللازمة لرفع ساعات تقديم الخدمة بقسم الطوارئ بمستشفى التمييز بالخرطوم شرق ل(٢٤) ساعة ابتداءً من مطلع الاسبوع المقبل بدلاً عن (٨) ساعات، بعدما اكتملت عمليات توصيل الكهرباء العامة عبر الخط الساخن للمستشفى بعد انقطاع استمر لأكثر من عامين.