سياسية
صحة الخرطوم تتخذ إجراءات عاجلة لتشغيل مستشفى “التمييز” و”التركي” بالطاقة القصوى
ضمن مجهودات وزارة الصحة ولاية الخرطوم في تنفيذ الخطة الرامية لتشغيل المستشفيات التي تمت اعادتها للخدمة بطاقتها القصوى بمحليات الولاية السبع، وقف دكتور احمد البشير فضل الله مدير الإدارة العامة لطب العلاجي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم على المطلوبات اللازمة لرفع ساعات تقديم الخدمة بقسم الطوارئ بمستشفى التمييز بالخرطوم شرق ل(٢٤) ساعة ابتداءً من مطلع الاسبوع المقبل بدلاً عن (٨) ساعات، بعدما اكتملت عمليات توصيل الكهرباء العامة عبر الخط الساخن للمستشفى بعد انقطاع استمر لأكثر من عامين.
وأطمأن مدير الطب العلاجي خلال الزيارة التفقدية الاربعاء للمستشفى واجتماعه مع الكوادر العاملة والتي على رأسها دكتور فيصل عمر المدير الطبي على الترتيبات الجارية لتوسعة الخدمات التخصصية عبر العيادات وضم اختصاصيين للعمل بها، فضلاً عن توفير عربة أسعاف مجهزة خاصة بالمستشفى لإحالة المرضى اذا اقتضت الضرورة ذلك .
وكشفت الجولة التفقدية لمدير الطب العلاجي على المؤسسات الصحية العاملة بمحلية جبل اولياء عن مجهودات حثيثة يقودها مستر محمد حسين اختصاصي جراحة العظام ودكتور مجدي بابكر المدير الطبي بالمستشفى التركي بالكلاكلة لتشغيل قسم جراحة العظام بطاقته القصوى لإجراء كافة العمليات الجراحية الخاصة بالعظام في غضون الايام القادمة.
وتعهد مدير الطب العلاجي باتخاذ إجراءات عاجلة لتذليل كافة العقبات وتوفير المطلوبات اللازمة لتشغيل، بالإضافة إلى إكمال تشغيل أقسام الباطنية والأطفال والنساء والتوليد والجراحات العامة والباردة والمبرمجة.
سونا