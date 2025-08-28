شاهد بالفيديو.. بعد اقتراب زواجهما.. أسطورة كرة القدم كرستيانو رونالدو يرقص مع الحسناء “جورجينا” على أنغام أغنية الفنانة السودانية هدى عربي (يا بارد الحشا الليلة العريس مرق للسيرة)

تصدر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, “الترند”, بعد أن تم تداوله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام نشطاء بتجميع مقاطع فيديو لأسطورة كرة القدم ولاعب نادي النصر السعودي, البرتغالي, كرستيانو رونالدو, وخطيبته عارضة الأزياء الأرجنتينية الحسناء “جورجينا”.

اللقطات ظهر فيها رونالدو, يرقص خلال إحدى احتفالياته مع صديقته جورجينا والتي أصبحت فيما بعد خطيبته, بعد إعلان خطبتهما في وقت سابق.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقاطع تم تجميعها في مقطع واحد مع أغنية الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي (يا بارد الحشا الليلة العريس مرق للسيرة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين