مصطفى بكري: مصر تتعرض لمخاطر شديدة خلال الفترة الحالية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر خلال الفترة الحالية تتعرض إلى مخاطر شديدة، مشيرا إلى أن إسرائيل تدفع بالفلسطينيين من غزة إلى الجنوب نحو الحدود المصرية، حتى أن البعض من أمريكا وإسرائيل يرى أن حل أزمة سد النهضة مقابل تهجير الفلسطينين إلى سيناء.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الجنيه المصري يحقق معدلات نمو جيدة، والدولار انخفض، وسيكون هناك مزيد من الإنخفاض.

وتابع مقدم برنامج “حقائق واسرار”، أن المصريين في الخارج دعموا الدولة بنحو أكثر من 36 مليار دولار، مما ساهم في خفض معدلات التضخم، وخفض الفائدة 2% يفتح الباب أمام جذب الإستثمارات.

صدى البلد