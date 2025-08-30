الغندور يثير الجدل في منشوره عن عشق الزمالك

شارك الإعلامي خالد الغندور منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور :” و لا وجع دماغ و لا هم حب الزمالك بقي ❤️في الدم و مالكش علاقة انت ياعم 👹”.

ومن ناحية أخرى فإن فريق الزمالك فاز على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

صدى البلد