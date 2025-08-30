اللهم رد كل مريض إلى أهله.. وسام عبد القادر تدعي لزوجها الفنان سامح حسين

حرصت وسام عبد القادر زوجة الفنان سامح حسين على الدعاء لزوجها، بعد تعرضه لوعكة صحية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام

وعلقت وسام علي الصوره :” اللهم بعدد من سجد وشكر نسألك أن تشفي كل مريض شفاءً لا يغادر سقماً ونسآلك أن تعوضهم خيراً عن كل لحظة وجع وآلم… اللهم رد كل مريض إلى أهله سالماً معافاً من كل أذى أو ضر وقر أعينهم بتمام شفائه … اللهم آمين”.

سامح حسين

أعلن الفنان سامح حسين ، تعرضه لوعكة صحية، وشارك منشورًا أثار فيه قلق جمهوره ومحبيه.

وكتب سامح حسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾، وتابع: “اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حتّى تَرْضى، ولَكَ الحَمْدُ إذا رَضِيتَ، ولَكَ الحَمْدُ بَعْدَ الرِّضا”.

وأضاف: “ما أضعف الإنسان!!!!!”.

من جانب آخر، شارك الفنان سامح حسين صورا من فيلم “تحت الطلب”، مع متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام” وعلق عليها قائلاً: “التعايش بين السعادة والحزن هو جزء طبيعي من الحياة، حيث لا يوجد شعور يدوم للأبد”.

وتدور أحداث فيلم “تحت الطلب” فى إطار اجتماعي كوميدي، ويتناول فلسفة الحياة والموت من خلال تجسيدهما كشخصيتين تختلفان مع مفاهيم الوجود.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب سامح حسين كل من: نانسي صلاح، محمد رضوان، علاء مرسي، إسماعيل فرغلي، سلوى عثمان، سامي مغاوري، سارة الدرزاوي، إبرام سميرو من تأليف زوجته وسام حامد، وإخراج هاني حمدي.

صدى البلد