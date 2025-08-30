“ملعلين لعلعة لعلعة”.. بالرقص.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل

أثارت الفنانة ياسمين عبدالعزيز الجدل بمقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ياسمين عبد العزيز وهي ترقص علي انغام اغنية محمد سعد “ملعلين لعلعة لعلعة”.

ويذكر ان نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، تظهر فيه مع الفنان أحمد سعد وعلقت على الفيديو قائلة: “قريبًا”.

ولكن بدون التصريح عن تفاصيل العمل الذي يجمعهما إذا كان فيلم، مسلسل أم أغنية.

وأطلق النجم أحمد سعد، أحدث أغنياته بعنوان “اتك اتك” عبر قناته الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية، في تعاون جديد يجمعه بالمُلحن المبدع مدين، بعد النجاح الكبير الذي حققاه سويًا في أغنية “حبيبنا”.

الأغنية ضمن أغاني ألبومه الجديد وهي من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، الذي يواصل تقديم ألحان تحمل بصمته المميزة وتمزج بين الحداثة والطابع الشرقي، فيما جاء التوزيع الموسيقي لـ أحمد طارق يحيى، وفلسطيني، والهندسة الصوتية من خلال الميكس لـ هاني محروس والماستر لـ مازن مراد.

منذ طرحها، لاقت “اتك اتك” تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بأداء أحمد سعد، إلى جانب اللحن العصري الذي وقّعه مدين.

