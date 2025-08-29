وزير الدفاع يترأس الإجتماع السابع للجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم

ترأس الفريق ركن/ حسن داؤود كبرون وزير الدفاع، الخميس، إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم بقاعة وزارة الداخلية بحضور الفريق شرطة حقوقى/بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية الرئيس المناوب والفريق اول شرطة حقوقى/ خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة مقرر اللجنة وأعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة

حيث وقف الإجتماع علي تنفيذ القرارات السابقة الخاصة بإخلاء العاصمة من كافة التشكيلات والقوات المشتركة وجمع السلاح ، وإطمأنت اللجنة على إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية من مواقعها بولاية الخرطوم الى الأماكن المخصصة والمحددة لها بالولايات.

كما إستمع الإجتماع الى تنوير من رئيس لجنة الغرفة المركزية الخاصة بتأمين ولاية الخرطوم عن المعابر والأطواف والكردونات والطوف المشترك والإرتكازات وثمن الإجتماع المجهودات التى ظلت تضطلع بها شرطة الولاية فى تأمين العاصمة ، كما ناقش الإجتماع الخطة الخاصة بإزالة السكن والحيازات العشوائية داخل الولاية بجانب مناقشة سير عمل لجنة إخلاء العاصمة من اللأجئين والوجود الاجنبي غير المقنن وإطمأن الإجتماع على سير الخطة وفق ما خطط لها ،

أضافت اللجنة الى مهامها سحب وتجميع كل المركبات والآليات المتعطلة ومخلفات الحرب داخل ولاية الخرطوم وتجميعها فى ميادين محددة وستشرع اللجنة بتجميع كل المركبات المتعطلة فى محليات الولاية السبع والإعلان بشأنها لملاكها لإستلامها