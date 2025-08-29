تكية أهل الخير بالفاشر تؤكد استعدادها لمواصلة العمل لتوفير الوجبات الغذائية اليومية للمستحقين

تتواصل جهود الخيرين من أبناء الوطن وأبناء دارفور في دعم تكايا الفاشر وتوفير الوجبات للمواطنين المحاصرين بالفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور.

وفي هذا المنحى، أكد الناشط في المجال الإنساني محمد الرفاعي، مدير مطبخ تكية أهل الخير بمدينة الفاشر، استعدادهم لمواصلة العمل من أجل توفير الوجبات الغذائية اليومية للنازحين بمراكز الإيواء ومواطني الأحياء المتضررين من الحرب.

وأبان أن التكية باتت تستقبل الآن أكثر من (4) آلاف من الأطفال والنساء وكبار السن، وتوفر لهم يومياً وجبة غذائية متكاملة، وذلك عوضًا عن عدد الفي مستفيد عند بداية عمل التكية قبل عامين.

وأشار الرفاعي في تصريح ل(سونا) إلى الندرة والشح الكبيرين في السلع والمواد الغذائية بالمدينة، بل وانعدامها من الأسواق، بجانب ارتفاع أسعار ما يوجد منها بصورة خرافية.

وأوضح أن سعر جوال الذرة عبوة ال (20) ملوة قد ارتفع إلى مبلغ (10) ملايين جنيه، وتكلفة إعداد الوجبة الواحدة تصل إلى ما يقارب ال (12) مليون جنيه بدلًا عن مبلغ ( 1,8 ) مليون جنيه عند بداية عمل التكية.

مؤكداً أن التكية، برغم ذلك، ما زالت تواصل القيام بدورها بالمشاركة مع التكايا والجهات الأخرى في التصدي للوضع الإنساني الحالي بالمدينة.

وأشاد بداعمي التكية من أهل السودان بالداخل والخارج، وبخاصة الداعمين من شباب الفاشر بالمملكة العربية السعودية والدول الأوروبية وكندا، والذين قال الرفاعي إن دعمهم للتكية لم يتوقف منذ عامين.

وطالب وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية بضرورة بذل أقصى ما عندها من جهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان الفاشر عبر الإسقاط الجوي بعد أن تعذر إيصال تلك المساعدات برًا بسبب منع مليشيا أسرة دقلو لوصولها إليها.