والي النيل الأبيض يقف على تأهيل بنك الدم وغرفة العناية المكثفة بمستشفى كوستي

أشاد الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى، والي ولاية النيل الأبيض، بالدور الكبير للمقاومة الشعبية واتحاد أصحاب العمل بالولاية في دعم وإسناد برامج الإعمار والبناء ببحر أبيض، والذي طرحته حكومة الولاية في سياستها لإدارة شأن الولاية.

جاء ذلك خلال تفقده صباح الخميس العمل بمستشفى العيون بكوستي وتدشينه لبنك الدم وغرفة العناية المكثفة بمستشفى كوستي التعليمي، عقب صيانتهما وتأهيلهما بواسطة المقاومة الشعبية بالولاية واتحاد أصحاب العمل عبر غرفة النقل للبصات السفرية، بحضور الدكتور الزين سعد آدم، الوزير المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، والأستاذ هشام الشيخ، المدير التنفيذي لمحلية كوستي، واللواء (م) خالد إبراهيم أحمد، رئيس المقاومة الشعبية المسلحة، والأستاذ مهدي الطيب الخليفة، رئيس اتحاد أصحاب العمل بالولاية، وعدد من إدارات مستشفى كوستي وقيادات المقاومة الشعبية وغرف أصحاب العمل بالولاية.

وثمن الوالي العمل الملموس على أرض الواقع للمقاومة الشعبية واتحاد أصحاب العمل في تأهيل بنك الدم والعناية المكثفة، ووصف ذلك بالدور المطلوب من جميع القطاعات بالولاية للمشاركة في الأعمار. وأشار إلى أن القطاع الصحي يجد أولوية واهتماماً من قبل حكومة الولاية، والتي تسعى جاهدة لتوفير خدمات صحية تلبي متطلبات المواطنين الخدمية في الرعاية الصحية.

ووجه إدارة مستشفى كوستي التعليمي للمحافظة على هذا المستوى من الأداء الخدمي حتى ينعم إنسان الولاية برعاية صحية جيدة ومستقرة.

من جانبه، أوضح الدكتور الزين سعد آدم، وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الأبيض، أن إعادة تأهيل هذه المؤسسات الصحية يأتي في إطار استكمال جهود السيد الوالي لإصلاح النظام الصحي، ويبرز دور الجهد الشعبي في ترقية وتطوير القطاع الصحي عبر الشراكة مع حكومة الولاية والمدير التنفيذي لمحلية كوستي والمقاومة الشعبية واتحاد أصحاب العمل، والذي سينتقل لبقية العنابر بمستشفى كوستي التعليمي.

وفي ذات السياق، قال اللواء (م) خالد إبراهيم أحمد، رئيس المقاومة الشعبية بالولاية، إن المقاومة دخلت في برامج الإعمار بالولاية من أجل إعادة البناء بسبب آثار الحرب، مشيراً إلى أن الصيانات التي تمت في العناية المكثفة وبنك الدم تهدف لتحسين البيئة الصحية وتوفير العناية الطبية المطلوبة للمرضى داخل المستشفى.

فيما أبان الأستاذ مهدي الطيب الخليفة، رئيس اتحاد أصحاب العمل بالولاية، أن تدخل الاتحاد عبر غرفة النقل للبصات السفرية في صيانة وتأهيل بنك الدم بمستشفى كوستي يأتي في إطار تلبية نداء قائد الولاية للمشاركة في الإعمار والتنمية بالولاية من خلال بوابة التنمية.