سياسية
وزارة العدل تتسلم مقرها البديل ببرج المعادن الغربي
تسلمت مولانا هويدا علي عوض الكريم، وكيل وزارة العدل، المقر البديل للوزارة ببرج المعادن الغربي.
وقالت إن الوزارة ستعمل مع الجهات المختصة لصيانة البرج وتجهيز الأثاث وتهيئته ليكون جاهزًا لمباشرة العمل.
وكانت الوزارات الاتحادية قد تسلمت يوم الثلاثاء الماضي مبانيها البديلة في ولاية الخرطوم، توطئة لعودتها لمباشرة أعمالها من هناك.
يذكر أن عضو مجلس السيادة الانتقالي، رئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم، الفريق مهندس إبراهيم جابر، قد أصدر قرارًا بنقل كل المقار الحكومية والوزارات (دون استثناء) إلى مواقع بديلة بشرق وجنوب شرق الخرطوم ومواقع بمدينة بحري ومدينة أم درمان.
سونا