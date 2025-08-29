مداراتمنوعات

شاهد بالفيديو.. دلعته باسم “عصومي”.. زوجة الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع تثير الجدل بمقطع مع شاب مصري بالسعودية

2025/08/29
امول المنير

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة واسعة وذلك بعد انتشاره على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو المتداول أظهر نجمة السوشيال ميديا المعروفة أمل المنير, داخل أحد المحلات بالعاصمة السعودية الرياض.

الحسناء التي تلقب نفسها باسم “أمول”, ظهرت في المقطع وهي ترحب بصديقها المصري, وذلك بعد وصوله الرياض, حيث قام بمناداته باسم “عصومي”.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن النجمة أمل المنير, كانت قد تزوجت من الحرس الشخصي لقائد مليشيا الدعم السريع, وذلك قبل أشهر من إندلاع الحرب في السودان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

