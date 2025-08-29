وزير الثقافة والاعلام ينعى خبير المونتاج بالتلفزيون القومي أبوبكر الشريف

ينعى وزير الثقافة والإعلام والسياحة، والمدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والعاملون بالهيئة، ببالغ الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله، خبير المونتاج الزميل أبوبكر حسن الشريف، الذي فاضت روحه إلى بارئها صباح الخميس، الموافق 28 أغسطس 2025م، بجمهورية الهند، بعد سنوات حافلة بالعطاء والإبداع.

التحق الفقيد بالتلفزيون القومي في بواكير شبابه، خلال سبعينيات القرن الماضي، وتدرج في السلك الوظيفي حتى تولى رئاسة قسم المونتاج. وقد ارتبط اسمه بعدد من أشهر البرامج على شاشة التلفزيون القومي، من بينها: “عالم النجوم، تليسنما، سير وأخبار، أسماء في حياتنا، وصور شعبية”، وغيرها من البرامج التي لامست وجدان المشاهد السوداني.

نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، مع النبيين والصديقين والشهداء، وحَسُن أولئك رفيقاً.

تلفزيون السودان