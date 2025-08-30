قطر.. تفعيل الحزمة الاستثمارية القطرية في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار الفترة المقبلة

عقد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لقاءً مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، في مدينة العلمين الجديدة شمال العاصمة المصرية، وذلك في إطار بحث مجالات التعاون المشترك والقضايا ذات الاهتمام بين البلدين الشقيقين.

وخلال المباحثات، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حرص دولة قطر على تعزيز وتوسيع أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولاسيما دعم مشروعات الاستثمار المشترك، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل الحزمة الاستثمارية القطرية المباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار، والتي سبق الإعلان عنها خلال زيارة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة في أبريل الماضي – حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

كما جرى التأكيد على أهمية انعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة القطرية المصرية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي والتجاري، ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

